Le BEL 20 a terminé de peu dans le rouge

Prudemment en hausse lundi matin, le BEL 20 et ses voisins européens devaient voir leurs gains s'estomper progressivement, plusieurs terminant dans le rouge comme l'indice bruxellois qui cédait finalement 0,02% à 3.542,34 points avec 8 de ses éléments en baisse, UCB (79,52) et arGEN-X (349,40) en tête avec des reculs de 2,07 et 1,69%.

Aedifica (60,10) et WDP (25,50) remontaient de 2,39 et 1,51% en compagnie de AB InBev (52,48) et KBC (64,54) qui s'appréciaient de 1,25 et 0,97%, Ageas (37,12) se contentant d'un mieux de 0,03%.

Proximus (6,90) ne gagnait plus que 1,06%, Elia (115,60) et D'Ieteren (161,10) cédant 0,60 et 0,49%.

GIMV (42,10) reculait par ailleurs de 3,5% pour un gain de 2,5% compte tenu de son détachement de coupon, DEME (125,20) progressant de 0,1% pour une hausse de 1,3% compte tenu du coupon.

La BNB (624,00) et Atenor (27,10) regagnaient finalement 5,4 et 3,4%, Cenergy (6,19) progressant de 3,5% tandis que Euronav (14,21) et Agfa-Gevaert (2,315) étaient positives de 2,2 et 2,9%, Xior (26,50) et Iep Invest (5,25) abandonnant 2,7 et 2,8% tandis que Unifiedpost (3,37) chutait de 3,6% après un bond de 6,8% à l'ouverture.