Le Fonds de garantie des victimes alerte sur le nombre de conducteurs sans assurance

Tout conducteur a pourtant l'obligation d'assurer son véhicule, a minima via une assurance responsabilité civile, également appelée garantie au tiers.

Pour des raisons économiques, les ouvriers, étudiants et personnes au chômage ou sans activité sont majoritaires parmi les conducteurs non assurés. Les jeunes sont sur-représentés, selon les données du FGV: 60% des conducteurs non assurés ont moins de 35 ans.

Le coût d'une assurance automobile est élevé pour les jeunes conducteurs, qui sans bonus paient le prix fort lorsqu'ils débutent au volant. Leurs revenus souvent faibles et l'achat de leur première voiture les poussent parfois à faire le choix de ne pas y souscrire.