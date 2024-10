Le Nobel de chimie décerné à David Baker et à Demis Hassabis et John Jumper

Le prix Nobel de chimie a été décerné au Britannique Demis Hassabis et aux Américains John Jumper et David Baker, a annoncé le comité Nobel mercredi.

Directeur de Google DeepMind à Londres, John M. Jumper, et son PDG et cofondateur Demis Hassabis - qui ont déjà reçu le prestigieux prix Lasker en 2023 - ont été récompensés pour leurs travaux sur "la prédiction de la structure des protéines" via l'intelligence artificielle, selon le communiqué du jury.

David Baker, l'a été "pour la conception computationnelle de protéines". Il travaille à l'Université de Washington à Seattle.