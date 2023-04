Le trafic ferroviaire interrompu à Luttre en raison de la découverte d'un obus

Le trafic ferroviaire est interrompu sur la ligne 124 entre Luttre et Nivelles, ce qui concerne deux trains par heure dans chaque sens.

D'importantes rénovations sont réalisées à la gare de Luttre depuis le 16 mars. Pour le besoin des travaux, la circulation était déjà à l'arrêt sur la ligne 117 entre Manage et Luttre et sur la ligne 124A entre Luttre et Charleroi-Central, et le restera jusqu'au 16 avril.