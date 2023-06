Le Turkménistan inaugure une ville en l'honneur de son homme fort

"Le monument Arkadag au centre de la nouvelle ville est un hommage à l'éminent homme politique de la modernité et au grand fils du peuple turkmène Gourbangouly Berdymukhamedov", a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat un membre du ministère de la construction et de l'architecture.

"Le Héros-Protecteur s'est constamment familiarisé avec l'état d'avancement tout au long de la période de construction de la ville, donnant des recommandations et des conseils précieux. Grâce à ses efforts, une ville magnifique a été construite", a-t-il poursuivi.

Lors de la construction d'Arkadag, Gourbangouly Berdymoukhamedov avait chargé le gouvernement d'étudier l'inscription au livre Guinness des records de cette ville, qu'il estime être la "plus belle, plus originale et plus grande de la région".

Le Turkménistan, dans les tréfonds du classement de RSF pour la liberté de la presse, est accusé par des ONG internationales des droits humains de dépenser sans compter les revenus tirés de ses ressources naturelles dans des projets grandioses apportant très peu de bénéfices pour la population.