Les Bourses européennes connaissent un rebond lundi à l'ouverture, après de fortes baisses enregistrées vendredi avec la publication d'une inflation américaine plus élevée que prévu, qui a relancé les craintes de taux d'intérêt plus élevés plus longtemps.

La Bourse de Paris prenait 0,78% à 7.243,03 points à 09H00 (08H00 GMT). Francfort montait de 0,93%, Milan de 0,85% et Londres de 0,51% dans les premiers échanges.