Les fabricants de spiritueux entre ventes en baisse, menaces de sanctions et dissolution

A la maison, au bar comme à l'étranger, les ventes de whisky, rhum et cognac ont continué à se tasser en 2023, selon le bilan présenté par la Fédération française des spiritueux (FFS).

La chute a été encore plus brutale à l'export (-13,2%), où part environ 50% de la production française.

Dans les cafés, hôtels et restaurants, la consommation est repartie à la baisse (-2%) après le rebond post-Covid-19.

Les fabricants ont peu augmenté leurs prix: en supermarchés, les bouteilles se sont renchéries de 4% quand l'inflation alimentaire bondissait de 12%

Mais les spiritueux coûtent généralement plus chers que le vin ou la bière, et quand le consommateur doit faire des arbitrages, "ce sont les catégories aux prix affichés les plus élevés qui en souffrent", constate Thomas Gauthier, directeur général de la FFS.

Concernant la situation politique en France, l'organisation ne souhaite pas s'exprimer directement. Mais interrogé sur la proposition du Rassemblement national d'un moratoire sur tout nouvel accord de libre-échange, le président de la FSS, Jean-Pierre Cointreau, répond: "C'est toujours dans les périodes de libre-échange que la profession et les opérateurs ont pu se développer".