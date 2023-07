Lyon et Grenoble sidérées après une nuit de vandalisme et de pillage

Après la "sidération", l'action: de nombreux commerçants de Lyon et Grenoble se sont employés samedi à réparer ou protéger leur devanture, au milieu des chalands venus profiter des soldes d'été, après une nuit émaillée de violences et de pillages, dans l'attente de renforts pour la soirée.

Un grand effort de nettoyage avait été fait dès le début de la matinée dans les artères les plus touchées par les flambées émeutières qui ont émaillé la nuit à Lyon, Grenoble et plusieurs autres villes de la région. Mais restaient encore ici et là, des traces visibles, bris de verre, morceaux de cintres en plastique, résidus fondus de poubelles brûlées.