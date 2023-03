Paris: Hidalgo confirme la zone à trafic limité pour début 2024

"La ZTL se fera bien début 2024", a réaffirmé l'élue socialiste, qui avait début 2022 décidé de repousser d'un an et demi la mise en place de ce projet phare de sa deuxième mandature.

Cette ZTL doit réduire drastiquement la place de la voiture dans l'hypercentre de la capitale - quatre premiers arrondissements, plus les parties des Ve, VIe et VIIe situées entre le boulevard Saint-Germain et la Seine - via l'interdiction du trafic dit de transit, qui représente 50% du trafic actuel, selon la mairie.

La majorité de gauche avait justifié ce report par la nécessité de "prendre le temps" d'une étude d'impact et d'une enquête publique qui doit associer les habitants, les autorités de transports, les commerçants et les grands magasins.

"On tient les délais", affirme Anne Hidalgo à l'AFP. "Nous transmettrons notre dossier à l'Autorité environnementale dans les semaines à venir pour une enquête publique à la fin de l'été".