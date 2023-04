Paris: les loueurs de trottinettes prennent acte du vote, mais le jugent peu représentatif

Les trois opérateurs de trottinettes électriques Dott, Lime et Tier Mobility "prennent acte" du vote dimanche des Parisiens contre le maintien des trottinettes électriques en libre-service à Paris, scrutin qu'ils jugent peu représentatif tout en confirmant que leur service "ne sera pas renouvelé à partir du 1er septembre".

"Nous prenons acte de cette consultation inédite, dont la mobilisation aurait pu être plus large et représentative si les modalités de la votation avaient été différentes: plus de bureaux de vote, scrutin électronique, information municipale", indique un communiqué commun publié dimanche soir.

"6,7% des Parisiens inscrits sur les listes électorales se sont exprimés contre le maintien des trottinettes électriques", soit "4,2% de la population parisienne" indique le texte: "cela a conduit à creuser un fossé entre le pour et le contre, d'une amplitude rarement observée dans un vote en France qui reflète des conditions asymétriques".