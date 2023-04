Plus de 50.000 véhicules ferroviaires autorisés en Europe depuis 2019

Plus de 50.000 véhicules ferroviaires ont été autorisés en Europe par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA) depuis juin 2019, signale jeudi cette instance.

L'ERA est chargée, depuis environ quatre ans et l'entrée en vigueur du "quatrième paquet ferroviaire", de délivrer des autorisations de véhicules valables dans tous les États membres de l'UE.

L'ERA dit être devenue le principal autorisateur de véhicules ferroviaires dans l'UE, avec une part proche de 60% de toutes les demandes. Près de 83% des autorisations ont été délivrées pour des wagons, environ 11% pour des rames et des voitures, près de 6% pour des locomotives et environ 0,2% pour des véhicules spéciaux.

Pour l'Agence européenne, basée à Valenciennes (nord de la France), ce processus a prouvé son impact positif sur le trafic ferroviaire transfrontalier et sur la mise en œuvre de l'ERTMS, le système européen de gestion du trafic ferroviaire.

"Le processus d'autorisation, tel qu'il se déroule aujourd'hui, est harmonisé à travers l'Europe, accessible, transparent et prévisible, une locomotive institutionnelle qui nous rapproche chaque jour un peu plus de la réalisation de notre vision : Une Europe, un chemin de fer", se félicite Josef Doppelbauer, directeur exécutif de l'ERA.

Plus de la moitié (54%) des autorisations traitées concernent des véhicules ferroviaires circulant dans l'ensemble de l'UE et environ 27% pour des engins se déplaçant dans plus d'un État membre. Enfin, près de 19% des autorisations ne concernaient qu'un seul État membre.