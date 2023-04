Pour Nature et Progrès, cultiver des pommes de terre sans pesticides, c'est possible

L'ASBL Nature et Progrès, qui sensibilise et informe le grand public sur l'agriculture biologique, a présenté vendredi à Louvain-la-Neuve les résultats de rencontres organisées en 2021 et 2022 dans quinze fermes bios en Wallonie, pour prouver qu'il est possible de se passer de pesticides pour cultiver des pommes de terre et des légumes plein champ. L'objectif de l'association est de montrer que les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse existent et qu'il est possible de ne plus employer ces produits. Une brochure est éditée par l'association pour montrer comment contrôler les plantes indésirables, les ravageurs et les maladies via certaines pratiques.