Près de deux plaintes sur trois au médiateur du rail liées au transport international

Le top 3 des récriminations les plus rapportées en 2022 dénonce en premier le traitement des plaintes par les entreprises ferroviaires (20,4%) ; en deuxième, les retards, suppressions et correspondances ratées (19,7%) ; et en troisième, le remboursement ou l'échange des billets (11,4%), pointe le rapport. Dans près de 80% des dossiers clôturés, le plaignant a obtenu satisfaction et il a été déçu dans 15% des cas. Les 5% restants concernent l'arrêt de la procédure par le client ou le médiateur.

Enfin, l'Ombudsrail a émis l'an dernier 32 avis, qui contiennent presque toujours des propositions d'amélioration structurelle des services fournis. Parmi ceux-ci, 22 étaient adressés à la SNCB, sept à Thalys et trois à la SNCF. Six avis ont été suivis et deux l'ont été partiellement.