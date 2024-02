"Ras-le-bol et difficultés" des libraires-presse indépendants face aux grèves chez bpost

"De nombreux points de vente se trouvent dans une situation délicate. Certains ont de la presse à un moment donné, tandis que d'autres en sont privés, créant ainsi un déséquilibre dans l'offre de produits et des manques à gagner importants pour les commerçants concernés", constate l'organisation.

Les librairies-presse indépendantes demandent aux parties prenantes et aux autorités de résoudre au plus vite le conflit social "et de minimiser les perturbations pour tous les acteurs concernés". Ces libraires précisent ne pas être partie prenante.