Séisme dans l'ouest de la France: entre 150 et 200 millions d'euros de dégâts

Le séisme qui a frappé l'ouest de la France vendredi a endommagé plus de 5.000 bâtiments pour un coût total estimé entre 150 et 200 millions d'euros, affirme lundi le cabinet d'expertise en assurance Saretec.

Plus de 5.000 bâtiments ont connu "des fissurations des plâtres et chutes d'objets", indique la société, qui a dépêché samedi et dimanche des experts sur place.

Autour de 100 bâtiments sont "fortement endommagés" avec des "effondrements partiels des structures porteuses" et 300 présentent des dommages partiels aux structures porteuses "sans pour autant provoquer d'effondrement", continue-t-elle.