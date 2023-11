Wall Street de peu dans le vert après sa meilleure semaine de l'année

L'indice Dow Jones avançait de 0,03%, le Nasdaq, à dominante technologique, gagnait 0,24% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,09% vers 14H55 GMT.

La Bourse de New York évoluait de peu en territoire positif lundi après avoir connu sa meilleure semaine de l'année.

"Les marchés ont connu une solide semaine après que les données sur l'emploi ont montré un refroidissement du marché du travail aux Etats-Unis et que la Fed a semblé en avoir fini avec les taux", a résumé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

La semaine dernière, le Dow Jones a avancé de 5%, sa meilleure performance hebdomadaire depuis octobre 2022. Le S&P 500 a bondi de 5,8% et le Nasdaq de 6,6%, leur semaine la plus forte depuis un an.

Le ralentissement des créations d'emplois (+150.000 en octobre, moins qu'attendu), annoncé vendredi, a rassuré Wall Street, la confortant dans l'idée que la banque centrale américaine ne va plus relever le coût du crédit.