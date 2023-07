Wall Street termine en ordre dispersé, au terme d'une semaine enthousiaste

La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé vendredi, après de premiers résultats d'entreprises, et au terme d'une semaine enthousiaste portée par la décrue de l'inflation américaine.

Sur la semaine, dopés par les bonnes nouvelles sur l'inflation qui a ralenti aux Etats-Unis, les indices ont pris plus de 2% pour le Dow Jones et le S&P 500 et plus de 3% pour le Nasdaq.

"On assiste à des prises de profits après la forte hausse" de la semaine "et c'est parfaitement normal, même sain", a affirmé Adam Sarhan, de 50 Park Investment, interrogé par l'AFP.

"Il ne s'agit pas d'un grand pas en arrière et cela signifie en soi que le marché reste haussier", a assuré l'analyste.