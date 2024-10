Allemagne : le gouvernement voit une récession en 2024 mais promet un rebond

L'économie allemande, qui a longtemps bénéficié d'une énergie bon marché grâce aux accords de livraison de gaz russe et d'exportations dynamiques, notamment vers la Chine, subit de plein fouet les effets de la guerre en Ukraine et de la faiblesse de la demande mondiale sur fond de tendances protectionnistes.

La révision à la baisse des prévisions intervient après une série de mauvaises nouvelles qui ont plombé la rentrée de l'Allemagne, notamment le gel annoncé en septembre d'un grand projet d'usine du géant Intel dans le pays et l'annonce par Volkswagen de possibles fermetures d'usines et de licenciements.

La Chine et les États-Unis, "nos plus grands partenaires commerciaux, fragmentent de plus en plus les marchés ouverts", a déclaré le ministre de l'Économie, Robert Habeck, devant la presse.

"Le marché américain s'isole de plus en plus (...)", a-t-il dit, un phénomène qui s'est déjà produit sous l'administration du président américain Joe Biden, et "le danger est bien réel que Donald Trump, s'il est réélu, aggrave ce conflit".

Cela pourrait entraîner une augmentation des droits de douane sur les voitures, ce qui suscite une "grande inquiétude".

La Chine adopte "une stratégie d'exportation agressive", a poursuivi M. Habeck.

Les entreprises de l'Empire du milieu prennent de plus en plus de parts de marché à l'échelle mondiale "en partie grâce à des subventions et en partie parce qu'elles ont comblé leur retard technologique" notamment face à l'Allemagne, qui se retrouve dans une situation de concurrence difficile.