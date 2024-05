Au moins 20 blessés dans une frappe russe à Kharkiv

Une frappe aérienne russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv (nord-est) a fait mardi au moins 20 blessés, ont indiqué les autorités de cette région frontalière de la Russie et actuellement visée par une offensive de Moscou.

Une bombe aérienne guidée a notamment touché un immeuble d'habitation et "détruit une partie du (dixième) étage", a affirmé à l'AFP le chef de la police dans la région, Serguiï Bolvinov.

"C'était comme dans un film au ralenti. J'ai mis du temps à comprendre ce qui venait de se passer", témoigne Ksenia Gorvits, 32 ans. Elle jouait du synthétiseur chez elle au moment de l'attaque et estime en être sortie "miraculeusement" indemne.

Selon le parquet, des véhicules et plusieurs autres bâtiments non résidentiels ont été endommagées, notamment un centre éducatif et des magasins.

La ville de Kharkiv, la deuxième plus grande du pays, est située à une trentaine de kilomètres au sud de la frontière russe et touchée quasi-quotidiennement par des frappes.