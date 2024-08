De fortes intempéries frappent les îles Baléares: à Majorque, "il y a de l'eau partout, c'est une catastrophe"

Vers 10 heures ce matin, comme un geyser, l'eau en provenance de la montagne jaillit des fenêtres et des portes de la terrasse de Sylviane, une Belge contactée sur place. "C'est une catastrophe, c'est une catastrophe!", s'exclame-t-elle. Tout son appartement est inondé. Il a été rénové: il y a deux ans à peine. Nous sommes au centre du port de Sóller.

Dans la rue également, à Sóller, l'eau a pris ses quartiers, forçant les habitants à se mettre à l'abri et à attendre qu'elle daigne se retirer. Les intempéries ont surpris tout le monde, même si elles étaient annoncées. "De chaque côté de la fenêtre, il y avait des geysers qui sortaient, c'était vraiment très impressionnant", explique notre interlouctrice. "Beaucoup de boue et puis on nous a fait évacuer parce qu'ils avaient très peur que la porte lâche. Et donc on est sortis et là, franchement, en cinq minutes, il y avait 45 centimètres d'eau dans tout l'appartement, de la boue partout..."