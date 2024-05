Des coupures de courant imposées dans toute l'Ukraine après des bombardements russes

"Entre 21h00 et 24h00 (entre 19h00 et 22h00 heures belges, NDLR), Ukrenergo est obligée de procéder à des coupures d'urgence contrôlées dans toutes les régions d'Ukraine. La raison en est le manque sensible d'électricité dans le système après des frappes russes et une augmentation de la consommation à cause d'un coup de froid", a-t-elle expliqué sur Telegram.

Une nouvelle offensive russe est en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, située à une trentaine de kilomètres au sud de la frontière russe.