Des navires russes soupçonnés de préparer des sabotages en mer du Nord

La Russie dispose d'une flotte de navires déguisés en chalutiers et bâtiments de recherche dotés d'équipements de surveillance sous-marine pour cartographier des sites en mers du Nord et Baltique et procéder à de possibles sabotages de parcs éoliens et de câbles de communications, affirme un documentaire réalisé par plusieurs chaînes publiques nordiques et qui doit être diffusé mercredi soir.