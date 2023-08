Des restrictions d'eau en vigueur à Gouvy malgré la pluie du mois de juillet

Ces mesures d'économie entraînent des renoncements assez classiques: arrosage des cours, pelouses, jardins, pistes équestres et zones de manœuvre de véhicules; le nettoyage des terrasses, trottoirs, sentiers, rues et rigoles; le remplissage des piscines autres que les installations d'intérêt collectif; l'arrosage des bâtiments, sauf s'il est effectué dans le cadre de travaux rendant cette opération indispensable; le nettoyage des véhicules en général, sauf s'il est effectué par une entreprise professionnelle de nettoyage de véhicules; le stockage et remplissage de citerne; l'arrosage des terrains de sports...

"Ce qui nous guide, ce sont les courbes de production d'eau. La situation n'est pas catastrophique mais on voit qu'il y a ces courbes à la baisse. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup plu que la production a augmenté ou s'est stabilisée. Au contraire, les indicateurs que l'on a vont dans l'autre sens. Les pluies de ces dernières semaines ont ruisselé et n'ont pas vraiment fait remonter le niveau des nappes phréatiques. On annonce le retour des chaleurs à partir du 10-15 août, sans savoir comment seront septembre et octobre. C'est donc une manière d'anticiper", précise l'échevin qui évoque également les fuites d'eau sur le réseau. "Nous sommes à 40 % de fuites sur une production globale. Nous avons 160 km de conduites à remplacer. C'est un gros travail que nous allons bientôt commencer", termine-t-il.