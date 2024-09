Double meurtre en Australie: un homme de 65 ans arrêté à Rome... 47 ans plus tard

Un homme de 65 ans a été arrêté à Rome pour le meurtre de deux femmes survenu en 1977 à Melbourne, a annoncé samedi la police australienne. Il y a 47 ans, Suzanne Armstrong, 27 ans, et Susan Bartlett, 28 ans avaient été retrouvées poignardées à leur domicile à Melbourne.

La police australienne a expliqué vouloir extrader le meurtrier présumé, un citoyen australo-grec arrêté dans un aéroport de la capitale italienne jeudi et placé en détention. Le suspect aurait été retrouvé grâce à un test ADN provenant de quelqu'un de sa famille, selon le tabloïd australien The Age of Melbourne. Cette information n'a pas été confirmée pour le moment par la police.