En Ecosse, la mortalité due aux drogues repart en forte hausse

L'Ecosse, nation britannique de cinq millions d'habitants, est classée selon certaines études comme le territoire européen avec la mortalité due aux drogues la plus élevée.

Au sein du Royaume-Uni, ce taux de mortalité est ainsi 2,7 fois plus élevé en Ecosse qu'en Angleterre.

Ces décès concernent surtout des hommes et, plus que pour toute autre cause, ils sont étroitement liés à la pauvreté: les habitants des zones les plus défavorisées ont 15 fois plus de chance de mourir par overdose que ceux des zones les plus aisées.

Plus de 80% des décès se produisent après la consommation de plusieurs types de drogues. Dans 80% des cas, il s'agit d'opiacés comme l'héroïne ou la méthadone, substances les plus meurtrières en Ecosse depuis 2008, mais le NRS relève la forte augmentation des morts liées au benzodiazépine, un anxiolytique (58%), devant la cocaïne (41%).