Européennes: à Nouméa, personne n'a vraiment le coeur à voter

"Il faut voter!", lance pourtant Sylvana Bourgeois, une retraitée arrivée dès l'ouverture, à 7H00, à l'hôtel de ville de Nouméa, l'un des six sites regroupant les 57 bureaux de vote de la commune. Une mesure exceptionnelle prise en raison des troubles qui secouent la Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement sa capitale, et qui ont fait huit morts.

Le centre de vote, protégé par des policiers municipaux avec aux abords une vingtaine de gendarmes, a ouvert sous le bruit de détonations venues des quartiers situés au nord de Nouméa. La nuit de samedi à dimanche a connu un regain de violences sur les points chauds occupés par des indépendantistes ayant érigé des barrages, auxquels les loyalistes ont répondu par d'autres points de blocage.

Le Grand Nouméa est bardé de barricades, faites de planches de bois, de grilles métalliques, de pneus, de branchages, rendant la circulation particulièrement difficile.