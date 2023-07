Feu vert au premier vaccin contre le VRS pour les nourrissons

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son feu vert vendredi au premier vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) destiné aux bébés et aux personnes âgées. Celui-ci se nomme Abryso et est développé par le fabricant pharmaceutique Pfizer.

"Abryso est le tout premier vaccin contre le VRS indiqué pour une immunisation passive des nourrissons depuis leur naissance et jusqu'à six mois après avoir été administré à la mère durant la grossesse", précise le communiqué de presse de l'EMA. "Le vaccin convient aussi à l'immunisation active des adultes de 60 ans et plus."

Le VRS est un virus qui affecte les voies respiratoires inférieures. Ses symptômes ressemblent à ceux d'un rhume. Toutefois, ce virus peut engendrer des complications et même se révéler mortel, essentiellement pour les jeunes enfants et les aînés. En Europe, il constitue l'une des raisons principales des hospitalisations infantiles.