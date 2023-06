Finlande: "changement de paradigme" sur l'immigration, annonce le nouvel exécutif

"À l'avenir, la protection internationale pourra être révoquée si (la personne en question) part en vacances dans son pays d'origine", a-t-elle encore précisé, soulignant que le regroupement familial sera aussi rendu plus difficile.

Les conditions pour obtenir un permis de séjour permanent ou la citoyenneté seront durcies, les permis de séjour accordés au titre de la protection internationale seront temporaires et leur durée égale au minimum en vigueur au sein de l'Union européenne, a énuméré Mme Purra.

Les pourparlers de coalition, qui ont débuté le 2 mai et durent habituellement en moyenne un mois, ont été plus longs en raison des divergences surtout en matière de politique climatique et d'immigration, mais aussi de l'aide au développement.

La droite a déjà gouverné avec le Parti des Finlandais entre 2015 et 2017, date d'une scission au sein de la formation eurosceptique qui avait abouti à une ligne plus dure.