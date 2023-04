Grèce: "démantèlement" d'un réseau de trafic d'antiquités, 6 arrestations

Six personnes ont été arrêtées sur l'île de Crète lors du "démantèlement" d'un réseau de trafic d'antiquités et de nombreux objets antiques dont la valeur est estimée à un million d'euros ont été saisis, a indiqué mercredi la police grecque.

Le groupe est accusé de "possession d'armes" et de "possession et trafic des antiquités", selon la même source.

Parmi les personnes arrêtées figurent un Italien arrivé à Héraklion, capitale de la Crète, dimanche dernier, où il a été accueilli par cinq Grecs qui l'ont conduit dans une région agricole proche où se trouvaient les objets antiques, a rapporté de son côté la télévision publique Ert.

Au cours de l'opération policière, sept urnes funéraires datant de 1400-1300 av.J-C, et 88 vases de la même époque et de la période paléolithique ont été saisis, selon la police.

"Les antiquités retrouvées sont particulièrement rares et leur valeur est estimée à plus d'un million d'euros", a souligné la police, qui a également saisi trois fusils de chasse, un pistolet, 38 cartouches de différents calibres ainsi qu'un ordinateur et des disques portables pour le stockage de fichiers numériques.