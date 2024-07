Grèce: les incendies près d'Athènes maîtrisés mais l'été s'annonce difficile

"Il n'y a plus de front actif, les feux ont été circonscrits par les pompiers épaulés dimanche par des bombardiers d'eau et des hélicoptères, qui ont lutté dans des conditions très dangereuses", a déclaré Vassilis Vathrakoyannis.

La situation la plus difficile reste sur l'île de Chios, dans le nord-est de la mer Egée, où 142 pompiers, sept avions et trois hélicoptères ont été déployés, a précisé lundi soir Vassilis Vathrakoyannis.

Attisés par des vents forts de 70km/h et la sécheresse, deux feux de forêt se sont déclarés dimanche à la mi-journée à Keratea, station balnéaire à l'est de la capitale et Stamata, banlieue particulièrement boisée au pied du mont Pentéli, dans le nord d'Athènes.

Deux pompiers ont été légèrement blessés lors de cette opération, a-t-il également ajouté.

Haut-lieu touristique, la Grèce est chaque été la proie d'incendies.

Mais la situation devrait être plus tendue encore cette année après l'hiver le plus doux jamais enregistré et la plus précoce des canicules, avec des températures qui ont grimpé localement à 44°C début juin.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a déclaré lors d'un conseil des ministres que son pays était "maintenant entré dans le cœur de la saison des incendies" et appelé ses concitoyens à contribuer à "la prévention" de ces feux dévastateurs.