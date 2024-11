Inondations en Espagne: nouvelle alerte rouge aux précipitations

L'Agence nationale de Météorologie (Aemet) a lancé une nouvelle "alerte rouge" pour le littoral sud de Valence entre 18h et 23h, avec de possibles précipitations de 90 litres/m2, soit 9 cm, en une heure, évoquant la possibilité de tempêtes "de grande intensité".

Alors que les premières gouttes de pluie tombaient sur le sud de la ville et que le ciel se faisait de plus en plus menaçant, la police avisait par mégaphone les habitants de cette nouvelle alerte et du risque de fortes pluies et leur demandait de rentrer chez eux. La même scène se déroulait dans d'autres zones de la ville, comme le quartier de la Torre de Valence.