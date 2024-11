En Espagne, malgré la baisse du niveau d'eau, la colère des habitants grimpe: "Savez-vous ce qu'on ressent quand personne ne vient vous aider?"

"Les autorités ? On n'a vu personne. Personne ! Savez-vous ce qu'on ressent quand personne ne vient vous aider ? Ce sont des citoyens qui sont venus à pied de l'extérieur pour nous donner un coup de main, à moi et mes voisins", s'indigne une habitante.

Des pièces inondées dans les maisons, plusieurs voitures empilées dans les rues, des tunnels à drainer : le chantier est encore énorme pour les habitants d'Alfafar. Ils se sentent livrés à eux-mêmes et n'hésitent plus à faire part de leur colère.

Et lorsque l'on regarde, ce sont effectivement des volontaires qui nettoient les rues. "Comme les eaux stagnent depuis longtemps et qu'il y a des morts, des animaux morts aussi, ils nous ont demandé de porter des masques pour ne pas être infectés", explique une volontaire.

À lire aussi Inondations en Espagne: deux femmes retrouvées vivantes... après trois jours coincées dans des voitures

Et alors que certains font la file devant des pharmacies pour obtenir des médicaments, une habitante décrit son sentiment d'abandon de la part du gouvernement. "C'est un scandale. Pas d'aide. Rien. Pas de militaires. Ils nous ont laissés seuls. On a nettoyé notre bout. On s'est débrouillés pour manger, pour trouver des conserves, pour chercher de l'eau, pour tout", explique-t-elle.

Le Premier ministre Pedro Sanchez vient d'arriver dans les zones les plus touchées. Il est accompagné par le roi et la reine d'Espagne.