Le roi Felipe VI lourdement chahuté à Valence lors de son arrivée auprès des sinistrés, il a dû quitter les lieux

Les rescapés des inondations de cette semaine en Espagne ont donné libre cours à leur colère contre les dirigeants politiques espagnols lors d'une visite du roi Felipe VI et de la reine Letizia dans la ville la plus endeuillée par la tragédie, qui a fait au moins 217 morts.

"Assassins! assassins!", hurlait la foule réunie à Paiporta (banlieue de Valence) à l'encontre du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez et du président de droite de la région de Valence Carlos Mazón, jetant de la boue et divers objets sur le cortège. Ville d'environ 25.000 habitants, Paiporta, où on recense au moins 62 morts, est la localité la plus endeuillée par la tragédie.

Au milieu d'une tension extrême, les souverains, qui n'étaient pas visés, ont reçu de la boue sur le visage et sur leurs vêtements, une situation inédite dans toute l'histoire de la monarchie espagnole. Impassibles et dignes tout au long de cet épisode extraordinaire, ils sont restés environ une heure sur place pour parler aux résidents et essayer de calmer leur colère avant de partir.