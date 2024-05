Italie: coup de filet contre 142 membres de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise

Les mis en cause, dont 109 ont été incarcérés, 20 assignés à résidence et 13 autres visés par d'autres mesures restrictives, sont soupçonnés à divers titres d'association "ndranghetiste, trafic de stupéfiants, aggravé du chef d'association mafieuse" et autres délits, indique un communiqué de la police.

L'opération a été menée à l'aube par les carabiniers, la police et des agents spécialisés dans la criminalité économique, sous la direction du parquet anti-mafia de Catanzaro.