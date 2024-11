Chasse à l'homme en Espagne: un moine de 76 ans tué dans un monastère, trois autres sont blessés

Un inconnu s'est attaqué samedi à plusieurs religieux dans un monastère près de Valence (Espagne), tuant un moine de 76 ans et blessant trois autres religieux.

Selon l'archevêché de Valence, un inconnu s'introduit samedi matin dans le monastère Santo Espíritu del Monte pour attaquer sept religieux dans leur chambre.

Un moine de 76 ans a été tué et trois autres, âgés respectivement de 57, 66 et 95 ans, ont été blessés, selon l'agence Europa Press et d'autres médias espagnols.