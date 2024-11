Il y a 35 ans, le mur de Berlin tombait: "Un moment incroyable de joie" témoigne Tim, ancien détenu du régime communiste

L'Allemagne célèbre ce samedi 9 novembre le 35e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Le maire de la ville a évoqué "un jour heureux" lors d'une cérémonie à laquelle participait aussi le chef de l'État, Frank-Walter Steinmeier. La destruction de ce "mur de la honte" en 1989 a réunifié l'Allemagne et provoqué la chute du bloc communiste des pays de l'Europe de l'Est.

Il était le symbole de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, entre le monde libre et les communistes. Le mur de Berlin s'effondre à coups de burins et de soif de liberté. Tim Eisenlohr avait 16 ans, il se souvient : "Aujourd'hui encore, je ressens ce moment incroyable de joie, d'autant que c'était pacifique, sans un coup de feu".

Cet Allemand de l'Est fut le plus jeune détenu de la Stasi, la police secrète. Dès son plus jeune âge, Tim critique le régime. Il refuse de rejoindre les jeunesses communistes. L'adolescent préfère fréquenter une église. Au sous-sol, une bibliothèque où l'on trouve les livres et les journaux, entrés illégalement par des journalistes et des diplomates étrangers.