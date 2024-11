Inondations en Espagne: plusieurs policiers blessés dans les manifestations à Valence

Trente agents de police ont été blessés et trois personnes ont été arrêtées lors des manifestations dans la ville espagnole de Valence, gravement touchée par des inondations mortelles.

Il est estimé que 130.000 personnes étaient rassemblées dans les rues de la ville. À la fin du rassemblement, des confrontations avec la police ont eu lieu, et les agents ont été caillassés par les manifestations. Les manifestants s'étaient donné rendez-vous en fin de journée sur la grande place devant la mairie de Valence pour parcourir le kilomètre qui la sépare du siège du gouvernement régional.

Des dizaines de milliers de personnes ont protesté dans la capitale régionale ce samedi soir pour exiger la démission du gouvernement local. Les manifestants dénoncent la lenteur des opérations de secours, onze jours après des inondations qui ont ôté la vie à plus de 200 personnes.

Ils ont exigé notamment "la démission" de son président Carlos Mazón (Parti populaire, droite), mais le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez n'a pas non plus été épargné par les critiques. Les deux hommes sont accusés par les sinistrés d'avoir sous-estimé les risques et mal coordonné les secours après les inondations du 29 octobre, qui ont dévasté près de 80 communes.