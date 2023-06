Jens Stoltenberg dénonce un "acte scandaleux" après la destruction partielle d'un barrage

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a dénoncé mardi "un acte scandaleux" après la destruction partielle du barrage hydroélectrique de Kakhovka, un ouvrage aux mains des Russes dans le sud de l'Ukraine. Cette destruction - à propos de laquelle Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité - "met en danger des milliers de civils et cause de graves dommages à l'environnement".