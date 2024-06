Kiev se retrousse les manches face aux coupures d'électricité

Dans une petite pièce du théâtre de marionnettes de Kiev, une créatrice plisse les yeux pour distinguer les éléments de décors qu'elle fabrique à la seule lumière d'une bougie.

La jeune femme et ses collègues travaillaient depuis des mois à concevoir leur spectacle, mais la Première a été repoussée de début à fin juin à cause des coupures de courant à répétition dues aux attaques de missiles et de drones qui ont détruit une large part des infrastructures énergétiques du pays, forçant les autorités à rationner l'électricité.