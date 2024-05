La chaîne Esprit entame une procédure d'insolvabilité pour ses activités européennes

La chaîne de magasins Esprit a engagé une procédure d'insolvabilité auprès du tribunal de Düsseldorf pour sa société faîtière, Esprit Europe GmbH, et pour six succursales allemandes, a-t-elle annoncé mercredi. Cette procédure permet aux entreprises d'initier elles-mêmes une réorganisation, sous autorité judiciaire. Les activités de la chaîne se poursuivront normalement jusqu'à nouvel ordre.

Esprit est une nouvelle fois confronté à des problèmes financiers en raison d'une baisse de son chiffre d'affaires et d'une forte augmentation des coûts. En Belgique, tous les magasins appartenant à la chaîne ont été fermés, à l'exception des indépendantes, après qu'elle a déposé son bilan au début du mois d'avril. Esprit a également fait faillite en Suisse.

C'est la deuxième fois en quatre ans qu'Esprit doit engager une telle procédure. Pendant la pandémie du coronavirus, l'entreprise avait fermé une centaine de magasins et licencié un tiers de son personnel.

La procédure d'insolvabilité en Allemagne devrait permettre au groupe de restructurer ses activités européennes et de les rendre pérennes, selon le communiqué. Le directeur général Man Yi Yip quittera l'entreprise, tandis que les avocats Christian Gerloff et Christian Stoffler prendront la relève et mettront en œuvre une restructuration. Des discussions sont également en cours avec un investisseur financier.

Esprit Europe GmbH, dont le siège social est situé à Ratingen, regroupe les activités en Allemagne, en France, Belgique, Autriche, Scandinavie, Pologne et Royaume-Uni. Les achats et les ventes sont gérés par différentes filiales.