La Chine promet à Blinken de répliquer aux "accusations fallacieuses" des Etats-Unis

Malgré ses forts liens économiques, diplomatiques et militaires avec la Russie, encore renforcés depuis l'invasion du territoire ukrainien lancée en février 2022, la Chine se voit en médiatrice dans le conflit.

Plusieurs capitales occidentales, notamment Washington, reprochent à Pékin d'avoir renforcé son soutien économique à Moscou et accusent des entreprises chinoises de vendre en Russie des marchandises soutenant l'effort de guerre du Kremlin.

"La Chine s'oppose à ce qu'elle soit salie et à ce qu'on monte contre elle des accusations fallacieuses", a déclaré samedi Wang Yi à Antony Blinken à Vientiane (Laos), selon un communiqué diffusé par son ministère.

"Elle n'acceptera ni les pressions ni le chantage, et prendra des mesures fermes et efficaces pour sauvegarder ses intérêts majeurs et ses droits légitimes", a-t-il souligné.