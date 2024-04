La circulation des trains sera interrompue entre Arlon et Athus du 27 mai au 9 juin

La circulation des trains sera totalement interrompue entre les gares d'Arlon et d'Athus du lundi 27 mai au dimanche 9 juin, indiquent Infrabel et la SNCB lundi. Cet arrêt doit permettre à Infrabel de réaliser différentes tâches d'entretien et de renouvellement de l'infrastructure ferroviaire.