La France propose Stéphane Séjourné comme nouveau candidat commissaire européen

L'Elysée a communiqué lundi en matinée une brève annonce, rappelant que "le Président de la République a toujours défendu l'obtention pour la France d'un portefeuille clé de Commissaire européen, centré sur les enjeux de souveraineté industrielle, technologique et de compétitivité européenne. C'est le sens de l'ensemble des contacts qu'il a eus avec la Présidente de la Commission européenne depuis son élection par le Parlement européen". Le nom de Stéphane Séjourné est ensuite annoncé, et Thierry Breton remercié pour avoir été un "remarquable Commissaire européen".

L'homme politique de 39 ans était devenu en janvier dernier ministre de l'Europe et des Affaires étrangères dans le gouvernement de Gabriel Attal. Précédemment, il présidait le groupe Renew au Parlement européen. Réputé proche d'Emmanuel Macron, il est aussi depuis quelques années secrétaire général du parti Renaissance, la formation politique du président français.

Paris avait initialement proposé Thierry Breton pour un second mandat, au sein de la nouvelle commission d'Ursula von der Leyen. Mais le Français, commissaire au Marché intérieur, a affirmé lundi que l'Allemande avait fait pression sur la France pour que celle-ci propose un autre candidat, promettant en échange un portefeuille réputé plus intéressant. Thierry Breton a partagé lundi matin via le réseau social X sa lettre de démission adressée à la présidente de la Commission, lui reprochant au passage une gouvernance "discutable".