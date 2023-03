La mer du Nord, principale voie d'acheminement de la cocaïne vers l'Europe occidentale

Les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne sont devenus les principaux centres d'importation de cocaïne en Europe occidentale, selon un rapport des Nations unies publié jeudi. "Les ports de la mer du Nord, tels qu'Anvers, Rotterdam et Hambourg, ont éclipsé les points d'entrée traditionnels en Espagne et au Portugal pour la cocaïne arrivant en Europe occidentale", a déclaré l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) à Vienne.