La Russie annoncera la reprise de Bakhmout un an après le début de l'invasion de l'Ukraine

Il est probable que la Russie annonce la reprise de Bakhmout le 24 février, date du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine et, ce quelle que soit la situation dans cette localité ukrainienne, a indiqué lundi le ministère britannique de la Défense.

L'offensive russe se poursuit dans l'est de l'Ukraine, à Vulhedar, à Kreminna et à Bakhmout notamment, a souligné lundi le ministère britannique de la Défense sur Twitter. Depuis des mois, les Russes tentent de reprendre Bakhmout, les combattants de la milice Wagner y sont impliqués.

Les pertes resteraient très importantes à Bakhmout mais aussi à Vulhedar où les 155e et 40e brigades d'infanterie "d'élite" seraient inaptes au combat, a précisé le ministère.

Les forces russes subissent une pression politique croissante à l'approche du 24 février, ont estimé les Britanniques. Le 24 février de l'année dernière, l'armée russe avait envahi l'Ukraine et depuis ce jour-là, elle se heurte à la résistance des Ukrainiens qui reçoivent des armes de plus en plus lourdes de la part des pays occidentaux. La Russie pourrait donc prétendre avoir reconquis Bakhmout à l'occasion du premier anniversaire de cette invasion.

Si l'offensive russe du printemps n'aboutit à rien, il est possible que les tensions entre les dirigeants s'accroissent, selon le ministère de la Défense du Royaume-Uni.