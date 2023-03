La Russie et la Chine "préoccupées" par la présence grandissante de l'Otan en Asie

La Russie et la Chine sont "préoccupées" par la présence grandissante de l'Otan en Asie, ont déclaré les présidents des deux pays dans une déclaration commune signée mardi à l'issue des pourparlers au Kremlin entre Vladimir Poutine et Xi Jinping.

"Les (deux) parties sont très préoccupées par le renforcement grandissant des liens entre l'Otan et les pays de la région Asie-Pacifique concernant les questions militaires et celles de la sécurité", ont indiqué MM. Poutine et Xi Jinping, en accusant l'Alliance atlantique de "saper la paix et la stabilité régionale".

Moscou et Pékin "sont contre la formation des blocs fermés exclusifs dans la région d'Asie-Pacifique", ont-ils souligné, en dénonçant "l'influence négative de la stratégie des États-Unis guidés par une mentalité de la Guerre froide (...) sur la paix et la stabilité dans cette région".