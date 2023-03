L'Agence européenne des médicaments donne son feu vert à un vaccin espagnol

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son feu vert jeudi au vaccin Bimervax de la société espagnole HIPRA. Avec l'accord de la Commission européenne, Bimervax servira de rappel contre le coronavirus pour les personnes âgées de plus de 16 ans ayant déjà reçu une dose de vaccin à ARN messager.

À l'instar des vaccins Novavax et Sanofi, Bimervax est à base de protéines. Il en contient une qui a été fabriquée en laboratoire et qui se trouve également à la surface du SARS-CoV-2. Au moment de la vaccination, le système immunitaire de la personne va identifier cette protéine comme un corps étranger et produira des anticorps. Ils agiront de la même manière contre le coronavirus, protégeant l'organisme contre le Covid-19.

Il s'agit du huitième vaccin à être admis sur le marché européen après Comirnaty (Pfizer-BioNTech), COVID-19 Vaccine Valneva (Valneva), Nuvaxovid (Novavax), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Jcovden (Janssen Pharmaceutica) et Vidprevtyn Beta (Sanofi Pasteur).