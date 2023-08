L'ambassadeur à Washington craint l'effondrement

"Si le Niger s'effondre, c'est d'abord tout le Sahel qui s'effondre, qui sera déstabilisé", souligne Kiari Liman-Tinguiri, ambassadeur à Washington du Niger, l'un des derniers pays alliés des Etats-Unis et de la France dans la lutte antijihadiste au Sahel.

"Il n'y aura plus aucun moyen de protéger les pays africains côtiers, les pays de la côte ouest, et vous aurez Wagner et les djihadistes qui contrôleront l'Afrique de la côte à la Méditerranée", ajoute-t-il dans un entretien en journée à l'AFP.