L'Américaine Fiona Scott Morton renonce à briguer un poste clé de l'UE après une polémique

La DG Concurrence est chargée de veiller à la juste concurrence sur le marché européen et, à ce titre, de s'assurer que les géants américains de la technologie respectent les règles européennes. Comme Fiona Scott Morton a travaillé dans le passé comme consultante pour Amazon, Apple et Microsoft, entre autres, le Parlement européen et le gouvernement français, en particulier, avaient vivement réagi à l'annonce de sa nomination.

Les quatre plus grands groupes parlementaires avaient mis en garde contre l'ingérence étrangère et le risque de conflit d'intérêts, bien que les Verts aient semblé convaincus de ses qualités après une conversation avec l'Américaine.