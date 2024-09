L'armée russe dit avoir conquis deux nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine

L'armée russe a affirmé mercredi avoir pris deux nouvelles localités dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, où ses troupes continuent d'avancer face à des forces ukrainiennes en infériorité numérique et manquant de puissance de feu.

Le ministère ne précise pas où se trouvent exactement ces villages, mais une localité portant le nom de Gostré se trouve légèrement à l'est de la ville de Kourakhové, contrôlée par les forces de Kiev.

"Des unités du groupement Sud ont libéré les localités d'Ostroïe et Grigorovka" (Gostré et Grygorivka en ukrainien), a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Ces dernières heures, des observateurs militaires s'inquiètent particulièrement de la situation à Vougledar, une ville située plus au sud dans la région de Donetsk, où les troupes ukrainiennes ont repoussé depuis plus de deux ans et demi d'intenses attaques russes.

Mercredi, le ministère britannique de la Défense a affirmé dans un rapport quotidien que les troupes du Kremlin ont mené des avancées autour de Vougledar, menaçant désormais la ville de trois côtés différents.

Le dirigeant de l'occupation russe dans la région de Donetsk, Denis Pouchiline, cité par l'agence Ria Novosti, a lui affirmé mercredi que des combats se déroulaient déjà dans Vougledar.